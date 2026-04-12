"Estress Defence", el consorcio de los líos

Si usted, amable lector, se pierde un poco en los asuntos de la industria de defensa que últimamente gozan de tanta actualidad en Asturias, no se sienta mal: los propios protagonistas de un sector ya de por sí críptico y complejo están causando un revuelo con más giros argumentales que una novela de espionaje de John Le Carré.

El asunto es el siguiente: Tess Defence es el nombre del consorcio de empresas, creado a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, al que se ha encomendado la misión de fabricar, en una primera fase, 348 carros de combate tipo 8x8 "Dragón" para renovar el Ejército de Tierra español. El consorcio está formado por Indra (que es la que manda), Santa Bárbara Sistemas (filial de la estadounidense General Dynamics), la vasca Sapa y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa madrileña de los hermanos Ángel y Javier Escribano.

El problema es que las entregas de los 8x8 están sufriendo retrasos que traen de cabeza al Ministerio de Defensa y las compañías del consorcio se echan la culpa entre ellas. Porque, aunque están condenadas a entenderse para este contrato, las empresas están enfrentadas entre sí por otras cuestiones. Así, Santa Bárbara carga contra Indra por haber sido elegida por el Gobierno como la nueva "niña bonita" del sector, con adjudicaciones multimillonarias. Por su parte, los hermanos Escribano culpan a Sapa de haber seducido a Moncloa para echar a Ángel como presidente de Indra. En fin, un fuego cruzado de gran calibre propiciado por el mismo Ejecutivo. que ahora lo sufre.Habría que rebautizar a Tess Defence como "Estress Defence".