El feminismo asturiano ya está en el Archivo Histórico

Conocerán ustedes. la noticia y posiblemente habrán visitado la exposición: 50 años de feminismo en Asturias. La primera asociación definida como feminista se presentó en 1976 en alguna de las aulas de la entonces Facultad de Filosofía y Letras, sita en la plaza Feijoo: la Asociación Feminista de Asturias "Clara Campoamor" (AFA). La ilusión por servir a la construcción de la democracia y ser un referente asturiano en la lucha de los derechos de las mujeres, no opacó las acciones de otros movimientos que desde los años 50 del siglo XX se habían movilizado en nuestra comunidad. Las mujeres, como se ha demostrado, también estuvieron presentes en todos ellos. La muerte de Franco cambió muchas cosas en las acciones políticas. Alguien quiso hacer, entonces, pasados unos años, una historia del feminismo asturiano en la transición y para ello recurrió, en primer lugar, a las protagonistas. Su historia oral, hoy incorporada al conjunto de los archivos de historias orales, fue fundamental. Propósitos, programas, ideas, campañas, vinculación con el resto de las asociaciones feministas españolas, todo fluía en un torrente de recuerdos, acciones y logros. Pero, ¿dónde estaban todos los documentos que podían acreditar las acciones y teorías del feminismo asturiano? Así, AFA fue dotándose de un archivo, aún incipiente, en los inicios, pero que, con ayuda de todas, se fue incrementando más y más. Pero, hacía falta encontrar una casa, un cobijo seguro y fiable. Todo lo acumulado, a lo largo de los años, debía ser puesto en conocimiento de quien tuviera la intención de seguir investigando. Ahí estaba nuestro Archivo Histórico de Asturias. La disposición, la profesionalidad y la constante presencia del mismo en cuantos acontecimientos están presentes y relacionados con nuestra memoria, han pasado por nuestro Archivo. Era pues el lugar más idóneo, más seguro, más fiable para depositar nuestro pasado, construido poco a poco. Por fin, lo logramos en 2016, la directora del Archivo, Concepción Paredes, entendió de inmediato que sería posible un "Centro de la Memoria Histórica del Feminismo Asturiano" en el propio Archivo, un referente para poder servir de unión virtual de otros fondos del feminismo que están depositados en la Universidad de Oviedo o en bibliotecas públicas o municipales. El feminismo asturiano ya tiene una casa, ya tiene una memoria, ya tiene una unión virtual. Medio siglo avala sus acciones, una trayectoria consolidada, un futuro para que se recuerde y un presente que seguirá construyendo historia y memoria.