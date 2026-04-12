Opinión
A veces no cabe esperar otra justicia
La expresión "justicia poética" se utiliza mucho, pero ¿en qué consiste? Solemos echar mano de ella cuando, sin necesidad de acción nuestra ni de nadie que busque hacer justicia ante un desafuero, el desarrollo de los acontecimientos acaba castigando al transgresor. Hay otros dichos más recios que se le parecen, como "Dios castiga sin palo ni piedra" o "quien a hierro mata, a hierro muere", pero la expresión comentada, asociada también a las "ironías del destino", sugiere un modo de operar más sutil y artístico. En el fondo presume un orden de armonía y equilibrio cuyo quebrantamiento exige una reposición por una especie de justicia cósmica regida por un debe y un haber. Tal vez debamos remontarnos al presocrático Anaximandro (siglo VI a. C.), pero el mero hecho de que el sintagma, pese a su ambigüedad, tenga un sentido para la mayoría de la gente denota que en ese pozo hay agua.
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