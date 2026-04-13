La de la "desnefelibatización" tardía

Ciertamente, los asturianos podemos estar contentos por alguna de nuestras distinciones recientes, del descubrimiento que se hace de nuestras realidades. Así, hace poco, el Gobierno ha otorgado a los hórreos del norte de España (Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra y León) la categoría de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, paso previo para que en el futuro puedan ser declarados Patrimonio de la Humanidad.

Por su número y variedad tipológica, en ese conjunto sobresalen los hórreos gallegos y, sobre todo, los asturianos. La noticia, por tanto, ha de llenarnos de satisfacción. Aunque no dejemos de advertir lo que hemos tardado los asturianos en ver la maravilla que son nuestros "graneros elevados".

Hace poco, también, el Gobiernu, junto con la Xunta y el Ayuntamientu de Xixón, han decidido dar un impulso a la aspiración de que la Universidad Laboral sea declarada Patrimonio Mundial, logrando que sea incluida en la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura. Al margen de su valor objetivo, la Laboral es un acendrado muestrario del conjunto de complejos, manías, prejuicios y ceguera de una porción importante de la sociedad asturiana, que la tuvo casi como un centro que invisibilizar. También, de cómo hay una parte de nuestra sociedad que, aunque minoritaria y contracorriente, resiste a la presión ambiental y al dogma, como la Asociación de Antiguos Alumnos, de ejemplar labor.

Habría que sumar la declaración por la Unesco, en 2024, de la Cultura Sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La sidra, que fue menospreciada muchos años. Otra muestra de nuestro escaso apego por lo nuestro y de lo tardío de nuestras bajadas de las nubes del prejuicio.

Al respecto de esta y otras cuestiones son de una agudeza extrema las palabras que LA NUEVA ESPAÑA recogió de la benemérita editora Esther Prieto con motivo de su jubilación: "Asturias necesita un psicólogo, uno muy bueno". ¿Uno será abondo? ¿O, más bien, un exorcista?