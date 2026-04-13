–¡Mira, Hilario, mira, de cuando díbamos xuntos al catecismo!

–¿Otra vez, ho? ¿Pero cuántes fotos tienes?

–Nun sé. Unes 47.000.

–¡Cagonrós! ¡Borra eso, anda! Nun sías pesadín.

–Nun puedo borrar, cada semeya significa...

–Sí, qu’el to móvil va más lentu qu’un tractor cuesta arriba.

–Mira esti pantallazu de la factura del vermú nes fiestes de Tinéu.

–¡Eso ye de 2017!

–Yá. ¿Visti qué preciu la tapa d’aceitunes?

–¡Tas fatal, Fonso! ¡Tienes un diógenes digital de flipar!

–¿Qué, ho?

–Si’l to móvil fuera un pisu, tendríes fotos durmiendo na bañera.

–¡Mira, aquella disco que cerraron! Qué manera ligar. ¡Ahí trunfamos, eh!

–Sí, ho. Como l’Avecrem…

–¿Y esi cable enredáu?

–¿Qué mi madre ye eso? ¿Pa qué lo guardes?

–Yera importante, nun sé por qué.

–Tas como una maniega, compañeru.

–Y tengo l’alcayata que clavé naquella paré. Si busco na galería…

–Eso non ye galería, eso ye un muséu arqueolóxicu. Necesites una Marie Kondo.

–¿Una qué, ho?

–Alguien que te ayude a borrar esa mierda y ponga orden.

–Mira, mira. "Oferta de Gym: ponte en forma en 30 díes".

–¡Ye de 2020, Fonso!

–Nunca ye tarde…

–Borra eses semeyes, anda.

–¿Qué dices? ¡Si les pierdo dame…!

–Paz, Alfonso. Te daría paz y 30 gigas llibres, que paeces bobu.

–¿Bobu por qué, ho?

–Tienes hasta una foto d’un bocadillo de quesu a medio comer.

–Taba tan buenu...

–Por eso lu comiste, Fon. Nun fai falta documentalo como si fuera un descubrimientu científicu.

–¿Y esti bizcochón? De cuando la pandemia…

–¿Pa qué quies eso?

–¡Qué bien me salió! ¡Qué recuerdos!

–Nun son recuerdos, son trastos. Lleves un trasteru digital contigo.

–¿Qué ye, que tu nun guardes fotos antigües?

–Alguna, sí.

–¿Entós?

–Pero non como tu, que siempre tas mirando pa tras.

–Colo guapu que yo yera de pequeñu…

–¡Yá tamos!

–Home, Hilario, ye guapo recordar quién yeras.

–Sí, ho. Lo triste ye ignorar quién yes.

–¡Non te pases, eh! ¡Yo soi de congelar momentos!

–Pues conxela croquetes, anda, que te sale más a cuenta.

–A míiestes semeyes motívenme, ¿qué quies que te diga?

–A mi tamién: a cambiar de conversación.

–¿Pero por qué, ho?

–Porque la vida sigue, Alfonsín.

–Yá. ¿Y qué?

–Que yá tienes edá pa dejar de preocupate poles fotos y preocupate por salir bien nes radiografíes.

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