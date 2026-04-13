El Gobierno del Principado no se corta, recorta

El extraño corte. El recuadro muestra cómo recortó el Principado la fotografía para excluir a Adrián Pumares en la versión que envió a los medios. Por la izquierda, Pando, Gayo, Freile, Toyos, Zapico y el excluido. / LNE

El juego de las diferencias es un clásico de las páginas de pasatiempos de los periódicos. Consiste en hallar las desemejanzas (otro palabro con permiso de admisión) que existen entre dos imágenes muy parecidas, pero no exactamente iguales. El Gobierno del Principado y Foro Asturias enviaron este fin de semana a los medios de comunicación la misma fotografía… pero con una notable diferencia en el encuadre y una clara intención por parte de uno de los remitentes.

"L’asuntu" que motivó la foto fue una visita a las obras de construcción de 30 viviendas públicas en Colunga. La imagen que envió el Principado tenía un encuadre "raro". Llamaba la atención. Se veía a la derecha una mano perdida asida a un paraguas, y las personas fotografiadas aparecían con las piernas cortadas, algunas a la altura de las tibias, un "pecado", y no venial, para cualquier profesional de la imagen que se precie.

¿Quién era el misterioso personaje excluido de la instantánea, dueño de la enigmática mano? El "pastel" se descubrió al recibir la foto de Foro, fruto del mismo disparo, pero en la que no se había "borrado" a nadie. La imagen del Principado había sido recortada a conciencia para que no apareciera el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que había acudido a la cita, el muy pillín, para apoyar al alcalde local, José Ángel Toyos, de su partido.

En las dos fotos, además del regidor, aparecen el consejero Ovidio Zapico (IU), y tres socialistas: el exalcalde Rogelio Pando, la diputada Esther Freile, y la edil Blanca Esther Gayo. A estos no los cortaron, vaya usted a saber por qué. Tal vez para disimular, el Principado envió una segunda fotografía, también "recompuesta", en la que solo aparecen Zapico y Toyos. "Rara", asimismo, por su extraño formato, entre cuadrado y vertical, "made in" la parte contratante de la segunda parte del Gobiernín de Asturies, patria querida.