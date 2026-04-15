Opinión | En corto y por derecho
Revuelo gallináceo en la Junta
Se ve que el reciente desconfinamiento de las gallinas en toda España al contenerse la gripe aviar ha inspirado al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.
En su rifirrafe habitual a cuenta de la gestión del campo con el diputado del PP Luis Venta en la Junta, al Consejero se le ocurrió ayer decir que este tiene una visión del medio rural de "vuelo gallináceo". Suponemos que Venta, que se ocupa de los asuntos del agro en el Grupo Popular, supo de inmediato que Marcos les reprochó ser corto de miras. Pero no pocos tuvieron que tirar de "san Google" para saber qué quería decir el Consejero. En su réplica, el del PP no le dio muchas vueltas y tiró de manual: acusó a Marcos de "tener la cara de cemento armado". Y ambos se quedaron tan panchos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar