Revuelo gallináceo en la Junta

Se ve que el reciente desconfinamiento de las gallinas en toda España al contenerse la gripe aviar ha inspirado al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.

En su rifirrafe habitual a cuenta de la gestión del campo con el diputado del PP Luis Venta en la Junta, al Consejero se le ocurrió ayer decir que este tiene una visión del medio rural de "vuelo gallináceo". Suponemos que Venta, que se ocupa de los asuntos del agro en el Grupo Popular, supo de inmediato que Marcos les reprochó ser corto de miras. Pero no pocos tuvieron que tirar de "san Google" para saber qué quería decir el Consejero. En su réplica, el del PP no le dio muchas vueltas y tiró de manual: acusó a Marcos de "tener la cara de cemento armado". Y ambos se quedaron tan panchos.