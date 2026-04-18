La hora de la ONU

Ocho décadas se lleva vetando resoluciones en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ya es hora de que el organismo internacional, nacido para una paz en el mundo, cambie para mejor. Olvide esa media democracia, ese veto que ejercen algunos de los "vencedores" de la contienda mundial. Aprovechemos que un absurdo ricachón norteamericano nos brinde el momento de cambiar el sistema, de contrarrestar sus dictatoriales decisiones.

Cinco países tienen poder de veto en la ONU. Las circunstancias de entonces, el final de una guerra con millones de muertes, con asesinatos en masa, permitieron a los poderosos ostentar ese privilegio. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueden ejercer su derecho de veto, permitiéndoles evitar la aprobación de cualquier resolución "sustantiva", lo que impediría la democracia plena. Creo que habría que buscar una alternativa que garantice un voto, cuando menos proporcional y de acuerdo a los derechos humanos. ¿De dónde viene la autoridad que decida quién tiene derecho al armamento nuclear, por ejemplo? ¿La riqueza, el poderío militar…? ¿Cuál es la forma de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad?

El Consejo de Seguridad cuya responsabilidad fundamental es el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, está compuesto actualmente por 15 miembros, los cinco permanentes y diez no permanentes, la mitad elegidos cada por un periodo de dos años por la Asamblea General, según una enmienda aprobada el 17 de diciembre de 1963 que entraba en vigor el 31 de agosto de 1965. Pero las enmiendas que afectan a los cinco permanentes parecen no negociables porque los poderosos no admiten cambios tan radicales. Por eso, los despropósitos que ahora exhibe el presidente de Estados Unidos pueden ser una escusa para realizar el cambio ya que ha habido en los ochenta años de existencia del organismo muy diferentes situaciones a la inicial (el desmembramiento de la Unión Soviética, por ejemplo; la independencia de numerosos territorios coloniales...). Desde su creación, la ONU ha experimentado 279 vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (128 por parte de la URSS, luego Rusia, 87 de Estados Unidos y 64 de los tres miembros restantes). Durante las diferentes épocas políticas esos vetos fueron ejercidos según situaciones en la "guerra fría", en temas del apartheid surafricano y sobre todo en resoluciones sobre la situación y actuaciones de Israel, aunque muchas de las resoluciones sobre este último país no fueran vetadas pero si incumplidas por sus diferentes gobiernos y el apoyo norteamericano.

Asimismo, Naciones Unidas ha aprobado declaraciones que no han tenido repercusión real o efectiva en los hechos consensuados. Ejemplos son muchas de las hechas sobre conflictos en Oriente Medio, conflictos en diferentes países africanos y decisiones en cuanto a organismos económicos y sociales sobre temas educacionales, geográficos y comerciales (Unesco, OIT, Fao, OMS...).

Para colmo, el hecho de que la sede principal del organismo se encuentre en Nueva York ha limitado entradas en territorio de Estados Unidos a funcionarios representantes de diferentes estados. Las amenazas cambiantes del actual inquilino de la Casa Blanca llega a esos extremos.

"Urgente: refundación de las Naciones Unidas", escribió hace más de un lustro quien presidiera uno de sus organismos especializados (Unesco), Federico Mayor Zaragoza. Reclamaba el presidente de la Fundación Cultura de Paz, cambios estructurales imprescindibles para la democratización del organismo internacional, cuya función, dice en su carta fundacional, "Los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales". Quizá un primer paso para lograr el cambio necesario salga de la reunión de líderes progresistas en Barcelona con el fin de acordar una respuesta a la involución autoritaria en nuestras democracias y a las violaciones que hoy sufre la humanidad del derecho internacional.