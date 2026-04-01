Me gusta la frase "Todo es Querer" por la profundidad que encierra. Si bien no siempre basta con Querer para lograr nuestros objetivos, pues existen circunstancias y adversidades fuera de nuestro control, mantener este pensamiento como guía vital puede resultar muy eficaz. Adoptar esta máxima y confiar en ella tiene un efecto tangible en la vida diaria.

Proponerse algo con firmeza es una ventaja significativa que facilita la consecución de lo que deseamos. La fuerza de voluntad y la resolución son herramientas clave para acercarnos a nuestras metas.

La frase también cobra sentido desde el punto de vista afectivo. No hay nada valioso en la vida que no esté relacionado con el querer, entendido como desear lo mejor tanto para los demás como para uno mismo. Pensar así supone una victoria personal, y muchas personas comparten este modo de ver el mundo, aunque quienes no lo hacen suelen hacerse notar tras una desesperada búsqueda de protagonismo cueste lo que cueste.

Existen personas que beben cicuta cuando desean envenenar a alguien que detestan u odian, viven con rencor, esperando que el daño recaiga sobre el otro, sin darse cuenta de que el veneno lo sufren ellas mismas. El enfado puntual y el dolor son comprensibles, pero prolongar el sufrimiento carece de sentido. Frases como "la espina clavada" o "perdono pero no olvido" solo añaden peso innecesario a nuestras vidas. Liberarse de esas cargas es el camino más ligero y saludable; la vida es breve y el tiempo, limitado.

Como digo en una de mis canciones, "No es que no quede tiempo, lo que no hay es tiempo que perder". Desprenderse de equipajes absurdos es una tarea personal que contribuye a una vida mejor.

Odiar, envidiar, debe ser morir en vida y ¡no, hombre, no!

Bajo el título "Todo es Querer", he iniciado un proyecto como Pipo (a secas) que he comenzado en mi concejo, Carreño, por residencias de la tercera edad, donde el verbo Querer cobra alto valor, ¡ya lo creo!

En estos espacios, el cariño y la atención se agradecen especialmente con el paso de los años.

Las canciones evocan recuerdos, vivencias y escenas del pasado, transportando a las personas a momentos luminosos de su juventud y devolviéndoles sonrisas que solo la música puede provocar.

Una guitarra y la cercanía con ellos bastan para que el verbo Querer brille, especialmente cuando cantamos juntos versos como: "Por todo lo que más quieras, dime que sí" o "Un paso más para disfrutar la vida, un paso más, que no te cuenten mentiras, que nada está perdido mientras vivas; apúntate a las ganas de vivir".

Comencé este proyecto el 19 de marzo y continuaré porque, al final, "Todo es Querer".