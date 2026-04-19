La ciencia y en tuit: Salud cardiovascular

Desde hace tiempo se sabe que la actividad aeróbica, como caminar o trotar suavemente, aporta beneficios al corazón y al sistema cardiovascular. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza, como levantar pesas, también ofrece importantes ventajas en este ámbito. Así lo corroboran estudios recientes publicados en diferentes revistas científicas. Durante este tipo de ejercicio, los músculos liberan sustancias llamadas mioquinas, que resultan beneficiosas para la salud cardíaca. Además, los investigadores advierten que la pérdida de masa y fuerza muscular es un factor de riesgo poco considerado en las enfermedades cardiovasculares, pero puede revertirse mediante programas de fuerza, incluso en personas de edad avanzada. Por ello, incorporar ambos tipos de ejercicio en la rutina diaria puede contribuir a preservar nuestra salud.