Nostalgia del crítico civil

Echa uno en falta aquellas extensas secciones de cartas al director en los diarios, en las que los remitentes expresaban opiniones y ejercían la crítica de hechos y actuaciones de personas, de forma directa y con frecuencia en tono acre, pero con el respeto elemental que siempre impone la firma con nombre y apellidos. Había verdaderos profesionales del género junto a personas indignadas por algo o denunciantes de cosas, en cuyas entregas palpitaban los latidos genuinos de la sociedad civil. Nada tienen que ver con ellas los comentarios que el mundo de las redes en cualquiera de sus modos nos depara, variados en formas y medios pero con dos comunes denominadores íntimamente relacionados, por un lado el anonimato y por otro una irrespetuosidad que con frecuencia llega al insulto. Acertijo: del bisílabo civil, cuya premisa es la autorresponsabilidad, éstos solo conservan una sílaba.