Las santas de Zurbarán salen al mundo

La National Gallery ha organizado, junto al Musée du Louvre y el Art Institute of Chicago, la primera gran monográfica dedicada a Zurbarán en el Reino Unidos, con cerca de cincuenta obras del maestro extremeño. El 2 de mayo se inaugura en Londres y después viajará después a París y Chicago, hasta 2027.

Zurbarán es, entre otras muchas cosas, un excepcional retratista de figuras femeninas. Es, probablemente, el pintor de las santas más dignas y elegantes de toda la historia del arte. Sus cuadros de Santa Casilda, Santa Isabel de Portugal, Santa Dorotea y Santa Catalina de Alejandría constituyen una singularidad dentro de la tradición iconográfica. Entre ellas sobresale Catalina, una joven culta, de origen noble, que fue martirizada, según la tradición, por negarse a renunciar a su fe y enfrentarse, con desafiante audacia intelectual, a los sabios paganos. Zurbarán la representa, junto a la rueda de su suplicio, elegante y serena, más una dama cortesana que una mártir.

A lo largo de la historia del arte, las santas han sido siempre representadas como cuerpos sufrientes, preparados a recibir el martirio beatífico. Zurbarán elude el instante de la pasión, se adelanta y presenta a esas mujeres, con una determinación inquebrantable, erguidas, envueltas en telas opulentas. Su espiritualidad no es ajena a lo terrenal, ni incompatible con ello.

La forma en la que Zurbarán representa a sus santas, mujeres al fin y al cabo, es revolucionaria. Evita el morbo y el espectáculo del dolor y las dota de una dignidad poco habitual.

Al contemplarlas, inmersas en la quietud, el silencio y la introspección, parece traslucirse la intención del artista de presentar su fortaleza, su autonomía y quizás también cierta contención autoimpuesta. Las santas de Zurbarán no miran al espectador, se mantienen ajenas a él y se diría que habitan un espacio propio e inaccesible.

Las santas de Zurbarán, concebidas como ornato de espacios devocionales y objetos de contemplación espiritual, circulan hoy, convertidas en imágenes globales, por medio mundo.

Mientras deambulan de aquí a allá podemos seguir preguntándonos qué quiso hacer de ellas su creador, tal vez estampas huecas, invulnerables a las pasiones, o mujeres de carne y huso, algo mundanas, que resisten e imponen su dignidad al destino.