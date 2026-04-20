Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Recuperar sensaciones
Cuando el "ahora sí" te deja en "ahora no camino"
-¿Entós?
-Na. ¡Salí a correr!
-Pero si tu solo corres cuando ta’l chigre a puntu de cerrar.
-Quería recuperar sensaciones.
-¿Qué sensaciones? ¿Les de 1983?
-Cuidao, Chema, que yo en alevines yera una flecha.
-Selo yo, Hilario, pero tienes sesenta y tres años.
-El putu Tik Tok, chaval.
-¿Que qué, ho?
-Vi un puntu nel móvil motivando: ¡Ahora síiiii! ¡Hoy es el díaaaa!
-¡Meca, menuda avería!
-Y eso qu’empecé suavín, al trote, pero calenteme y digo: na, total son 10 km…
-¿10 km? ¡Eso, a la nuesa edá ye como volver a leer "Guerra y Paz"!
-El sprint fue lo que me mató.
-¿Por?
-Sentí ¡crack! y pensé que yera la mi muyer por animar pero, qué va, yera’l fémur.
-¿El qué, ho?
-El fémur. Chascó. Pero durante un momentín sentime tan jovencín...
-Claro, antes de sentite fósil.
-¡Buoo! Lo que ye salir de la zona de confort.
-Y aterrizar na zona d’escayola.
-¡Quería lucir tipo pal veranín!
-¡Pos vas lucir yeso! ¡Tas como una burra! ¿A quién se-y ocurre?
-Lo que más me jode ye que merqué unos playeros carísimos.
-Y pensasti: "con esto soi atleta".
-Yo yá me vía na playina, torso al vientu…
-Home, claro. Y muleta a xuegu.
-Ye que la cultura del "ahora sí" engancha, Chema.
-Sobremanera si crees nos milagros. Vas buscando abdominales en siete díes y tienes escayola en siete minutos.
-Yá, tío, pero durante esos minutos sentíme invencible.
-Yes más tontu que mexar contra’l vientu.
-¡Coime, Chemina…!
-¿Pero ficisti calentamientu? ¿Estiramientos o…?
-Vi’l vídeu ensin saltar l’anunciu y estiré ‘l brazu pa da-y a inscribime.
-¿Nun te digo? Ye un casu contigo.
-¿Por qué, ho?
-¿Qué pienses qu’el to cuerpu ye un app y ponse en marcha si das a actualizar?
-El puntu esi del Tik Tok dicía qu’hai que dar al botón de "reset" corporal.
-¡Qué "reset" nin qué mi madre, Hilario, que tu yá nun tas pa esto!
-¿Por?
-El to cuerpu ye un Windows de los antiguos: si lu fuerzas, cuélgase.
-Na, en cuanto me quitén la escayola…
-¿Qué vas facer?
-Nun sé, pero toi motiváu. Voi apuntame…
-¿A qué, ho? ¿A un triatlón?
-A una espicha. Toi pasando una sed de sidra… ¡Igual fago un Tik Tok!
-¿Cómo ye, ho?
-En plan: ¡Agora sí, ven al llagar! ¡Dexa de correr y ponte a chumar!
www.maxirodriguez.net
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