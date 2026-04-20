Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Recuperar sensaciones

-¿Entós?

-Na. ¡Salí a correr!

-Pero si tu solo corres cuando ta’l chigre a puntu de cerrar.

-Quería recuperar sensaciones.

-¿Qué sensaciones? ¿Les de 1983?

-Cuidao, Chema, que yo en alevines yera una flecha.

-Selo yo, Hilario, pero tienes sesenta y tres años.

-El putu Tik Tok, chaval.

-¿Que qué, ho?

-Vi un puntu nel móvil motivando: ¡Ahora síiiii! ¡Hoy es el díaaaa!

-¡Meca, menuda avería!

-Y eso qu’empecé suavín, al trote, pero calenteme y digo: na, total son 10 km…

-¿10 km? ¡Eso, a la nuesa edá ye como volver a leer "Guerra y Paz"!

-El sprint fue lo que me mató.

-¿Por?

-Sentí ¡crack! y pensé que yera la mi muyer por animar pero, qué va, yera’l fémur.

-¿El qué, ho?

-El fémur. Chascó. Pero durante un momentín sentime tan jovencín...

-Claro, antes de sentite fósil.

-¡Buoo! Lo que ye salir de la zona de confort.

-Y aterrizar na zona d’escayola.

-¡Quería lucir tipo pal veranín!

-¡Pos vas lucir yeso! ¡Tas como una burra! ¿A quién se-y ocurre?

-Lo que más me jode ye que merqué unos playeros carísimos.

-Y pensasti: "con esto soi atleta".

-Yo yá me vía na playina, torso al vientu…

-Home, claro. Y muleta a xuegu.

-Ye que la cultura del "ahora sí" engancha, Chema.

-Sobremanera si crees nos milagros. Vas buscando abdominales en siete díes y tienes escayola en siete minutos.

-Yá, tío, pero durante esos minutos sentíme invencible.

-Yes más tontu que mexar contra’l vientu.

-¡Coime, Chemina…!

-¿Pero ficisti calentamientu? ¿Estiramientos o…?

-Vi’l vídeu ensin saltar l’anunciu y estiré ‘l brazu pa da-y a inscribime.

-¿Nun te digo? Ye un casu contigo.

-¿Por qué, ho?

-¿Qué pienses qu’el to cuerpu ye un app y ponse en marcha si das a actualizar?

-El puntu esi del Tik Tok dicía qu’hai que dar al botón de "reset" corporal.

-¡Qué "reset" nin qué mi madre, Hilario, que tu yá nun tas pa esto!

-¿Por?

-El to cuerpu ye un Windows de los antiguos: si lu fuerzas, cuélgase.

-Na, en cuanto me quitén la escayola…

-¿Qué vas facer?

-Nun sé, pero toi motiváu. Voi apuntame…

-¿A qué, ho? ¿A un triatlón?

-A una espicha. Toi pasando una sed de sidra… ¡Igual fago un Tik Tok!

-¿Cómo ye, ho?

-En plan: ¡Agora sí, ven al llagar! ¡Dexa de correr y ponte a chumar!

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