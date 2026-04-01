La bolsa o la vida

Aunque el diálogo dicen que avanza, la guerra sigue. Ocho semanas después con miles de muertos y la extensión al Líbano de los bombardeos israelís, el alto el fuego expira el 21 de abril sin que tengamos el Estrecho de Ormuz en funcionamiento. Irán ha vuelto a cerrarlo hasta que EE UU libere el bloqueo de sus puertos. Parece lógico que Los ayatolás no abran el tráfico a todos los demás mientras los barcos que cargan su petróleo se quedan amarrados. Saben que lo más estratégico que tiene el régimen es precisamente ese paso y están dispuestos a dejarse la vida. A Trump en cambio el valor de las vidas perdidas no parece importarle tanto como el dinero. Por ahí veremos cuánto puede alargarse la guerra.

Por el estrecho de Ormuz pasa una tercera parte de todo el petróleo submarino del mundo y el 20% del gas licuado. Buena parte del análisis sobre la guerra de Irán pasa por analizar lo que eso significa en términos de economía global. Las flotas aéreas están restringiendo vuelos, las gasolineras han aumentado precios hasta límites que ya llevan a restringir el tráfico y las reservas de seguridad que guardan los países empieza a marcar mínimos. EE. UU principal productor del mundo no puede suplir los 13 millones de barriles que en condiciones normales deberían fluir cada día por Ormuz. Con frecuencia tendemos a pensar que nuestro mundo globalizado solo se alimenta de petróleo. Pero hay más. Por ese paso estratégico circula casi la mitad del sulfuro para los fertilizantes del planeta, otra buena parte del helio necesario en la industria tecnológica y de los minerales estratégicos que requiere desde la industria militar a la Inteligencia artificial. Probablemente engañado, Trump entró en guerra pensando que con unas cuantas bombas y algunos miles de muertos cambiaría el régimen ¿Había medido bien las consecuencias? Los miles de vidas perdidas, incluyendo las de casi 200 niñas asesinadas por una bomba en su escuela, no le importan nada. Pero la bolsa, sí y ahora empieza a apretarle de verdad. Solo por ahí puede intuirse un final.