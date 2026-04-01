El baille foi dende siempre muncho más que un simple entretenimientu o diversión, ye una forma d’espresión humana que tresciende cultures, époques y llingües. A lo llargo de la historia, el baille acompañó al ser humanu nos momentos más importantes, dende rituales sagraos hasta celebraciones populares,; socialmetne ye “llugar” d’alcuentru y hasta d’aniciu de relaciones amoroses.

Nes civilizaciones antigües taba fondamente venceyáu a lo espiritual. Nun yera raro que los pueblos primitivos emplegaren el movimientu del cuerpu pa comunicase colos dioses o pa esplicar fenómenos naturales que nun entendíen. Aquelles primeres dances teníen un calter coleutivu, reforzando asina los llazos sociales. Esta práutica inda permanez n’actualidá. Dalgunos bailles ancestrales nun se perdieron, como ye la danza prima, que seguimos baillando n’Asturies, amás d’un bon repertoriu de bailles tradicionales recuperaos nes últimes décades, como muestra del nuestru folclor.

A primeros del sieglu XX nes brañes d’Asturies siguíen baillando al son de los cantares populares, el panderu, la payel.la y demás instrumentos artesanos. Pasu ente pasu, fueron introduciéndose otros instrumentos nes romeríes, y nos salones, locales que funcionaron en munchos pueblos a lo llargo del sieglu XX; salones que fueron pesllándoes polos cambeos y gustos por nueves formes de diversión. D’ellos inda nos queda ún en Castrillón en plenu funcionamiento, ye la Sala de fiestas Gelther, qu’abrió nel añu 1960 cuando entamaros a tar de moda. Por allí pasaron munchos de los meyores artistas y orquestes de la época. Esta sala sigue abierta y allí seguimos divirtiéndonos tolos sábados y domingos los “bailongos”, qu’amás somos recibíos cola sonrisa y la amistá de Pepe, Dori y Mónica.

Quién nun s’alcuerda d’aquellos años 60, de lo que nos impactó la llegada del rock, o el twist, que toos deprendíamos con enfotu. La mocedá siempre foi receutiva a los cambios y anovamientos. Cuando nos facemos mayores, por dicilo con un efeumismu, recibimos los cambios con cierta rocea y siempre facemos nueso‘l refrán: “Cualquier tiempu pasáu foi meyor”, que ye namás una forma d’alimentar los recuerdos guapos que nos consuelen .

Nos últimos años, les grandes y sofisticaes orquestes cambiaron la forma de diversión nes fiestes, más que nada convertimonos sobre too en mirones y escuchantes, y foi perdiéndose l’aquel de la espera de les fiestes de prau onde ‘l baille yera interxeneracional.

El baille ye dende cuantayá una ferramienta d’espresión individual y colecuiva ensin precedentes. Dende’l ballet clásicu hasta les formes más modernes como’l hip-hop o la danza contemporánea, la so práuutica abrióse a nueves influencies y rompió barreres sociales, culturales y de xéneru. Esi ye, ensin dulda, ún de los sos mayores llogros; ye una manifestación cultural de tolos tolos tiempos, un testigu más de la historia de la humanidá que foi evolucionando nes distintes sociedaes y contestos y que caltuvo la so esencia: diversión, relaciones sociales y amoroses, evasión y exerciciu físicu y mental. Defendelu y valoralu, tanto nes sos formes tradicionales como modernes, ye tamién defender una parte fundamental de la nuesa cultura.