El diputado Centeno quiere vivir en Paraguay

Anda la línea transatlántica Asturias-América Latina bastante transitada estos días. Es bien sabido que Adrián Barbón y un séquito de dirigentes y empresarios han cruzado el "charco" para buscar afianzar las relaciones comerciales con México (algunos dicen que también para pescar algún voto al PSOE de la diáspora asturiana en tierras aztecas, algo que podría resultar determinante en las elecciones autonómicas, pero eso son maledicencias que este humilde plumilla no ha podido contrastar). Además, en sentido contrario, autoridades procedentes de América Latina se están dejando ver estos días por nuestra región.

Como el embajador de Paraguay en España, Justo Apodaca, que ayer acudió a la Cámara de Comercio de Oviedo para presentar las oportunidades de inversión que ofrece el pequeño país latinoamericano en el contexto del acuerdo comercial con Mercosur. Al encuentro acudieron, además de empresarios asturianos, varios diputados de la Junta. Entre ellos, Gonzalo Centeno, de Vox. Este escuchó con máximo interés las explicaciones que Natalia Cáceres, agregada comercial de la Embajada, realizó sobre el régimen fiscal y laboral de Paraguay, de corte marcadamente liberal y favorable al inversor. Centeno, que es inspector de Hacienda, tomaba notas y asentía con agrado a cada afirmación de la oradora sobre los bajos impuestos y la escasa burocracia del país guaraní. Pero la satisfacción del diputado alcanzó su plenitud cuando Cáceres señaló que allí no existen los sindicatos. Centeno no pudo reprimirse: "Por favor, no tendrá ahí una maleta, ¿no? Que me marcho ahora mismo a su país". Pero en caso de que emigrase y le aplicasen el manual de su partido... ¿cómo podría regularizar su situación?