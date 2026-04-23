Opinión | En corto y por derecho
El blindaje del presidente
Es un dato universalmente aceptado que la inseguridad en México es superior a la de Laviana. El presidente del Principado, Adrián Barbón Rodríguez, lo sabe; y los responsables de su integridad física, también. Por eso, para estos días de estancia en tierras aztecas, han elegido para sus traslados un Chevrolet Suburban High Country, cuyo precio oscila entre 115.000 y 140.000 euros. Estos datos no representan ningún exceso en el contexto en el que estos días se maneja el jefe del Gobierno asturiano y forma parte del dispositivo habitual de escolta y protección en visitas de representantes institucionales. Sin embargo, habrá quien observe cierto contraste entre este blindaje presidencial y la escasa carrocería de protección que parece quedarles a algunos de sus excolaboradores cercanos señalados por la explosión de la mina de Cerredo (Degaña) que se cobró cinco vidas. Seguro que algunos o algunas estarían encantados de meterse en el Chevrolet para ver si, con un poco de suerte, escampa el bombardeo político sobre sus polémicas decisiones del pasado.
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