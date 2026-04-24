Ser Quijotes, la aventura de leer

Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro, una fecha que trasciende lo simbólico para recordarnos algo esencial: la lectura no es solo un hábito, sino un compromiso colectivo. Un compromiso con la cultura, con el pensamiento crítico y, sobre todo, con la construcción de una ciudadanía más libre y consciente. Leer es un acto de libertad. Cada página abre una puerta, cada historia nos invita a viajar sin movernos, a comprender otras realidades y a descubrir nuevas formas de mirar el mundo. En un tiempo marcado por la inmediatez, detenerse a leer es casi un acto revolucionario.

Pero este compromiso no puede recaer únicamente en el individuo. La lectura debe ser también una responsabilidad compartida, especialmente en el ámbito educativo. La escuela tiene el deber -y el privilegio- de sembrar esa semilla que, con el tiempo, se convierte en hábito, en refugio y en herramienta para la vida. Quizá por eso necesitamos ser, en cierto modo, un poco como Don Quijote. Atrevernos a soñar, a imaginar, a creer en la fuerza de las historias. Porque solo desde esa mirada valiente y creativa podemos comprender los verdaderos beneficios de la lectura: desarrollar la imaginación, potenciar la empatía y aprender a enfrentarnos a los retos con pensamiento crítico. Un libro es, sin duda, uno de los mejores regalos que podemos ofrecer. No solo por lo que contiene, sino por todo lo que despierta: emociones, preguntas, sueños.

Los pasillos, las aulas y los espacios comunes de los colegios dejan de ser estos días lo que eran para convertirse en escenarios de fantasía, aventura y descubrimiento. El objetivo es claro: convertir a cada alumno y alumna en protagonista de su propia historia. Porque cuando un niño se siente parte del relato, cuando vive la lectura desde dentro, deja de verla como una obligación y comienza a entenderla como una oportunidad. Celebrar el Día del Libro es importante. Pero mucho más importante es mantener vivo su espíritu durante todo el año. Leer no debe ser solo una actividad puntual, sino una forma de estar en el mundo. Porque al final, leer no es solo descifrar palabras. Es aprender a vivir mejor.