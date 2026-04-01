La premisa de la claridad

El afrontamiento de las grandes cuestiones de un país enriquece la democracia, mientras la gresca permanente la empobrece. La de la emigración, sus modos de afrontarla, sus límites para evitar que acabe ocasionando conflicto social, los efectos de un signo y de otro que provoca en cualquier sociedad y sus sistemas y el modo de absorberlos, es una de esas grandes cuestiones. El desdichado sintagma "prioridad nacional", calcado del trumpismo de propósito con fines populistas, saca a la palestra dilemas que emergen socialmente en todos los países receptores, es decir, los que ofrecen mejores condiciones de vida y desarrollo. Como el debate está servido, importa mucho que, como premisa, se conozcan con la mayor precisión las concretas medidas que expresión tan provocadora encubre, sin medias palabras ni subterfugios, y que la respuesta ofrezca la misma nitidez. De la confusión solo saldrá basura política.