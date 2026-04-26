Opinión
La ciencia en un tuit: Desplazamientos de hormigas
Las hormigas transitan por rutas que enlazan sus nidos con las fuentes de alimento, y de la eficacia de estos recorridos depende la supervivencia de toda la colonia. Cuando descubren comida, cada vez más individuos se dirigen hacia ese punto, lo que incrementa la cantidad de comida capturada y transportada. No obstante, si la concentración crece en exceso, se produce el efecto contrario: el camino se satura y el desplazamiento se vuelve más lento.
Para evitar esta situación, antes de que la ruta colapse, las hormigas comienzan a explorar y utilizar trayectos alternativos. Este patrón de comportamiento ha despertado el interés de la comunidad científica, que busca reproducirlo en algoritmos capaces de determinar, en tiempo real, la mejor ruta para nuestros desplazamientos.
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