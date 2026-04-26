A lo largo de la última semana hemos podido leer en LA NUEVA ESPAÑA un interesante análisis sobre el Prerrománico asturiano con motivo del 40.º aniversario de la inscripción de los primeros monumentos de este estilo en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Con un objetivo similar y coincidiendo con ese aniversario, el pasado mes de diciembre celebrábamos un ciclo de conferencias en el Museo Arqueológico de Asturias que permitió, a un nivel técnico, analizar el camino realizado hasta el momento en la gestión de este conjunto patrimonial y valorar los restos de futuro que tenemos por delante.

Comprometidos con un legado extraordinario

Me gustaría destacar que el Prerrománico asturiano, y en eso hay consenso, cuenta con un excepcional conjunto de monumentos que están en buen estado de conservación. A ello ha contribuido sin duda el análisis y las medidas contempladas en el Libro Blanco del Prerrománico asturiano aprobado en 2019, en el que se ofrece un balance exhaustivo de casi dos siglos de gestión de estos monumentos, se analiza monumento a monumento su situación y la de su entorno, planteando medidas en muchos ámbitos que han servido de guía para las actuaciones realizadas en los últimos años, trazando el camino por el que seguiremos avanzando en el futuro.

Para que esto haya sido posible es de destacar la actuación de las administraciones. Y en particular la del Gobierno de Asturias; en concreto la convicción y el compromiso del presidente Adrián Barbón, para quien el Prerrománico ha sido siempre objeto de atención preferente. Permítanme también que aproveche para reconocer la labor desarrollada por las y los profesionales de la Consejería de Cultura, que, en el ejercicio de sus competencias de protección, investigación y conservación a lo largo de estos años, llevaron a cabo intervenciones restauradoras prácticamente en todos los monumentos prerrománicos, además de rigurosos proyectos de investigación y difusión sobre el mismo.

Así, desde 2019 a la actualidad se han acometido mejoras en los edificios de las iglesias de Santa María de Bendones, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, estando en estos momentos haciéndose lo propio en La Foncalada. También se han intervenido los conjuntos pictóricos de Lillo y Priesca, con ambiciosas actuaciones fruto de la colaboración entre la Consejería y el Ministerio de Cultura. Igualmente, en estos momentos estamos trabajando en la mejora del entorno de los monumentos, con la ejecución de un camino peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, que contribuirá notablemente a mejorar la experiencia de su visita y disfrute público.

Como próximas actuaciones se puede avanzar que se están preparando intervenciones en las pinturas de Valdediós. Y nuestra voluntad de definir cuanto antes la intervención que será preciso acometer en el exterior de Santullano para garantizar la estanqueidad del edificio y poder proceder a continuación a intervenir en su interior, que atesora el mejor conjunto pictórico altomedieval europeo.

Paralelamente, también se ha avanzado mucho en la restauración y en la difusión de este valioso patrimonio, liderando este ámbito el Museo Arqueológico de Asturias, que próximamente renovará la exposición permanente de la época prerrománica, y el Centro del Prerrománico del Naranco. Ambos, han venido trabajando especialmente por dar a conocer a jóvenes y mayores este tesoro que nos identifica como comunidad, con iniciativas como el proyecto de divulgación cultural presentado recientemente, desarrollado en colaboración con la Fundación Santa María la Real, que apuesta por nuevos formatos para acercar el Prerrománico a la ciudadanía mediante seminarios presenciales, formación en línea y pódcast divulgativos, conectando la investigación académica y el público general.

Otra de las líneas de trabajo prioritarias para la Consejería, es seguir dando a conocer el Prerrománico asturiano en el resto de Europa. Porque, si hasta hace unas décadas era nula la presencia de nuestra comunidad en obras de referencia de investigación y divulgación sobre los prerrománicos europeos, esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos años gracias a nuestra mayor presencia internacional y a proyectos como los que han permitido rescatar la llamada Biblia de Danila, una joya del patrimonio documental europeo producida en Asturias y que nos ilustra sobre la profundidad e intensidad de relaciones que el reino de Asturias mantuvo con la Europa cristiana de su momento (en especial la carolingia), una historia hasta no hace mucho desconocida por completo.

En definitiva, el compromiso del Gobierno de Asturias por la conservación y difusión de este valioso patrimonio asturiano de carácter universal es absoluto, trabajando de manera planificada tanto en su conservación como en su promoción de forma rigurosa y constante. Y en esa línea seguiremos avanzando, sabedores del legado excepcional que hemos recibido y de la responsabilidad que tenemos de conservarlo y potenciar su conocimiento.