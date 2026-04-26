Compromiso Asturias XXI acaba de publicar un informe sobre las expectativas de los universitarios asturianos. Aunque limitado en el universo encuestado, el documento dice mucho sobre Asturies, tanto como sobre sus universitarios.

En Asturies tenemos un problema de mentalidad, de hondo calado social, que debe tanto al discurso histórico como a las condiciones de empresa y empleo de la época franquista, factores ambos que han permitido establecerse como discurso extendido -con un foco incentivador desde la militancia ideológica y el activismo sindical- el de que el Estado está en deuda con nosotros y que lo público es el ideal universal de organización del empleo.

Así, los universitarios que quieren trabajar en el sector público son más que los que quieren hacerlo en el privado. Es cierto que el sector público ofrece garantías de estabilidad de por vida, pero no es menos verdad que esa preferencia tiene un fundamento en esa mentalidad colectiva de que hablamos.

Mas en esa opción hay otra evidencia: nuestra economía es limitada, en el número de empresas y, en general, en su tamaño, lo que ofrece escaso empleo y condicionamientos de salario. De ahí que, aunque la mayoría de los estudiantes (61,38%) quiere quedarse, el 30,40% no cree que vaya a encontrar empleo aquí, lo que los empuja hacia otras comunidades (55,90%) o hacia el extranjero (44%).

Esa estructura económica, limitadísima, es una característica histórica de nuestra tierra: repasen ustedes la procedencia de los capitales desde el comienzo de la industrialización, de los nombres y apellidos de los capitalistas. Y cuando no ha sido así, ha tenido que ser el Estado, directamente o mediante la inversión; ahora, por ejemplo, en la industria de guerra.

Pero hay un dato importante, emocionante, diría yo: el 92,8% de los jóvenes que se van de la región lo hace con intención de volver.

Odi et amo, al mismo tiempo, podrían decir con el poeta Catulo.