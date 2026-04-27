Opinión
En la frontera prodigiosa
Todas las fronteras son enigmáticas, muestran y ocultan. La que separa la niebla y el sol es difusa y cambiante. Hay que buscarla, monte arriba, en la franja movediza en que la niebla que sube lentamente de los valles pierde su textura hasta diluirse. Mirando hacia abajo se abren y se cierran espacios iluminados, en los que piezas del paisaje -prados, montañas, caminos, pueblos- aparecen y desaparecen. Hacia arriba es el azul del cielo el que se vela o desvela a cada instante, mientras rodean al observador masas tenues y móviles de millones de gotas de agua, que la proximidad y la luz del sol que las envuelve hace distinguibles. Bajando la vista al tapiz verde del suelo, relucen y se apagan pequeñas margaritas, amarillos dientes de león y minúsculas violetas, mientras el sol, al encender las gotitas prendidas en la punta de algunas yerbas, las vuelve diminutas luminarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido