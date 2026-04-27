Opinión | L’aprecederu
Odi et amo
Compromiso Asturias XXI acaba de publicar un informe sobre las expectativas de los universitarios asturianos. Aunque limitado en el universo encuestado, el documento dice mucho sobre Asturies, tanto como sobre sus universitarios.
En Asturies tenemos un problema de mentalidad, de hondo calado social, que debe tanto al discurso histórico como a las condiciones de empresa y empleo de la época franquista, factores ambos que han permitido establecerse como discurso extendido -con un foco incentivador desde la militancia ideológica y el activismo sindical- el de que el Estado está en deuda con nosotros y que lo público es el ideal universal de organización del empleo.
Así, los universitarios que quieren trabajar en el sector público son más que los que quieren hacerlo en el privado. Es cierto que el sector público ofrece garantías de estabilidad de por vida, pero no es menos verdad que esa preferencia tiene un fundamento en esa mentalidad colectiva de que hablamos.
Mas en esa opción hay otra evidencia: nuestra economía es limitada, en el número de empresas y, en general, en su tamaño, lo que ofrece escaso empleo y condicionamientos de salario. De ahí que, aunque la mayoría de los estudiantes (61,38%) quiere quedarse, el 30,40% no cree que vaya a encontrar empleo aquí, lo que los empuja hacia otras comunidades (55,90%) o hacia el extranjero (44%).
Esa estructura económica, limitadísima, es una característica histórica de nuestra tierra: repasen ustedes la procedencia de los capitales desde el comienzo de la industrialización, de los nombres y apellidos de los capitalistas. Y cuando no ha sido así, ha tenido que ser el Estado, directamente o mediante la inversión; ahora, por ejemplo, en la industria de guerra.
Pero hay un dato importante, emocionante, diría yo: el 92,8% de los jóvenes que se van de la región lo hace con intención de volver.
Odi et amo, al mismo tiempo, podrían decir con el poeta Catulo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido