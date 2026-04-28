Accidentes de ayer y muertes de hoy

Representantes de los dos principales sindicatos en Asturias publican bajo estas líneas sendos artículos con motivo de la celebración, hoy, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ambos piden una mayor concienciación por parte de las administraciones para incrementar la vigilancia que ayude a detectar a tiempo posibles riesgos en el desempeño de labores. Coinciden en señalar que las muertes laborales continúan siendo una lacra para toda la sociedad

Es una realidad. La gente sigue enfermando, dejándose la salud e incluso la vida en los trabajos. Los accidentes no son meras casualidades; son un conjunto de factores: la precariedad, la falta de inversión en prevención, el aumento brutal e injustificado de horas extra, las jornadas a destajo y las cadenas de subcontratación son los principales causantes de la siniestralidad laboral.

Causan rabia e indignación. Son accidentes propios de épocas pasadas y totalmente evitables. Siniestros que nunca deberían haber ocurrido. Accidentes propios del siglo pasado con muertes de hoy. Por ejemplo, caídas de altura y atrapamientos, principalmente. Dos de los últimos fallecimientos en Asturias fueron de trabajadores de más de cincuenta años en un tejado. Hay que lograr coeficientes reductores en trabajos penosos. Adelantar la edad de jubilación es un factor de seguridad y salud fundamental, en sectores de riesgo. Pero de eso no hablan las empresas.

Resulta obsceno escuchar el manido discurso de las empresas con el absentismo mientras en España produce escalofríos que haya 735 muertes en el trabajo al año, lo que supone dos fallecimientos al día ¿Y su patronal se llena la boca desviando el tema, y no afrontando que lo que realmente daña la economía y la sociedad es la siniestralidad?

Cada muerte es un fracaso. En Asturias estamos a una media de 20 fallecimientos al año. Por ello, urge reforzar la Inspección, actuación de la justicia, con juzgados específicos en la materia, penas disuasorias y un Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral. Urgen verdaderas investigaciones, reforzar el papel de la Inspección y que caiga el pese de la justicia a los culpables, así como adaptar la normativa a 2026, con mayores presiones psicosociales, un aumento de enfermedades mentales y una ultra conexión que rompe nuestra salud. No valen medias tintas, hablamos de gente que muere en el tajo.

En un momento de cambio climático, con catástrofes naturales al orden del día, la actividad debe ser predictiva, no reactiva. Es decir, cultura preventiva también ante fenómenos adversos. Por ello, en CC OO de Asturies hemos organizado hoy, 28 de abril, Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo, una jornada de sensibilización e información sobre la prevención de riesgos laborales en los desastres meteorológicos.

Y, sí, el clima claro que nos cuesta la vida. Los golpes de calor han producido muertes a trabajadores y trabajadoras de la limpieza. Personas que perecieron por estar desarrollando su actividad profesional a más de 40 grados, por tener que llevar un uniforme que ampliaba la sensación térmica, por no poder estar a la sombra; o las que perecieron en la DANA; y los empleados y empleadas sujetos a las variables meteorológicas y que carecen de los equipos de protección individual para hacerle frente. Pero el problema es el absentismo.

Es de sentido común y de justicia social: reivindicamos trabajos con seguridad y salud. Resulta espeluznante, una media de 500 personas fallecen al año en Asturias por enfermedades con origen laboral. Un asesino silencioso y letal es el amianto; se logró prohibir su uso; ahora hay que erradicarlo y hacer justicia con las víctimas mediante el fondo de compensación.

Para concluir recordamos que hoy martes, 28 de abril. saldremos a la calle a exigir "trabajar sí, enfermar no".