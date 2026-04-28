El Gobierno no gobierna

La parálisis de la legislatura, que durante meses ha querido presentarse como una simple dificultad coyuntural, ya no cuela ni como eufemismo, y cada vez es mayor la evidencia de que el Gobierno ha dejado de gobernar en el sentido parlamentario del término. Puede administrar, resistir, comparecer, incluso sobrevivir. Pero gobernar exige una mayoría reconocible, una dirección política y una mínima capacidad para convertir la voluntad del Ejecutivo en decisiones efectivas. Y hoy no parece conservar ninguna de las tres.

El hecho de que el decreto de alquileres haya sido tumbado no es un accidente aislado. Es un síntoma más de una larga enfermedad que en Moncloa se empeñan en describir igual que si fuera un simple resfriado. El problema ya no es solo que los socios de la legislatura discrepen, es la manera en que verbalizan que ni siquiera existe una interlocución entre ellos. El PNV, poco dado a los portazos teatrales, aunque sí a deserciones calculadas, ha denunciado esta vez ausencia de diálogo, iniciativas improvisadas y la costumbre de exigir apoyos para acuerdos que nunca fueron negociados.

No es novedad, lo verdaderamente insólito es que esta situación de desprecio parlamentario se haya normalizado. El país vive con unos presupuestos heredados de la legislatura anterior mientras el Ejecutivo incumple, una y otra vez, la obligación constitucional de presentar nuevas cuentas. No se recuerda en la democracia reciente una soledad parlamentaria tan prolongada y, al mismo tiempo, una voluntad tan férrea de fingir que nada ocurre. La pregunta no es ya cuánto puede durar esta legislatura agónica; resulta aún más elemental y es cómo puede sostenerse un Gobierno que ha perdido la capacidad de pactar incluso con quienes hicieron posible su continuidad. Y, sobre todo, cuánto tiempo más puede mantenerse la ficción de que la parálisis también es una forma de gobernar.