Julio contra byung-chul han

Pese a su bronca irrupción, la sociedad ha adoptado a Byung-Chul Han de filósofo de cabecera tras su matrimonio espiritual con Simone Weil ("Sobre Dios", 2025), el premio Princesa de Asturias y un tenue hilo virtual con Rosalía. En vísperas del apocalipsis hacía falta una filosofía que uniera potencia intelectual de fuego con esquemas sencillos que superaran la barrera de la falta de atención, como el que cifra el caos no tanto en la aceleración de todo como en la pérdida del "eje de gravedad" que lo sujete (o sea, la misma fuerza que boca abajo nos tiene pegados a la tierra). Pero una fuerza no menos importante es la inercia, resumida ha mucho por el filósofo expatriado Julio Iglesias, pues en medio de guerras, prodigiosos inventos, genios del mal y caída del sentido temporal de la vida, al final "la vida sigue igual". El sentido de la vida es la vida y sus mil astucias para repetirse.