Luis Suárez Fernández y la Fundación Franco: el historiador en el centro de una memoria en disputa

La decisión del Gobierno, conocida esta semana, de solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, ha reabierto el debate sobre el papel que esta institución ha desempeñado en la España democrática. En ese contexto, resulta inevitable rememorar la figura del historiador asturiano Luis Suárez Fernández, cuya trayectoria intelectual y pública estuvo estrechamente ligada a la fundación y a la construcción de un determinado relato sobre el franquismo.

Suárez Fernández, nacido en Gijón en 1924, fue uno de los académicos más influyentes de la historiografía española del siglo XX. Su prestigio se forjó como medievalista, con estudios fundamentales sobre los Reyes Católicos y la Baja Edad Media, y con una sólida carrera universitaria que incluyó cargos como rector y su ingreso en la Real Academia de la Historia. En ese ámbito, su rigor metodológico y su producción científica apenas suscitaron controversia.

Sin embargo, su proyección pública cambió radicalmente cuando orientó parte de su trabajo hacia la figura de Francisco Franco. Tras la muerte del dictador, Suárez Fernández desempeñó un papel decisivo en la organización y conservación de su archivo personal, lo que le permitió acceder a una documentación inédita y convertirse en uno de los principales biógrafos del jefe del régimen. De ese trabajo surgió la obra Francisco Franco y su tiempo, publicada con el respaldo de la Fundación Nacional Francisco Franco y concebida como una biografía exhaustiva del dictador y de su contexto histórico.

Para sus defensores, se trataba de un estudio exhaustivo basado en fuentes primarias inéditas; para sus críticos, un ejercicio de historia apologética que minimizaba la represión, el carácter dictatorial del régimen y las vulneraciones de derechos humanos. Esta visión se hizo especialmente visible cuando Suárez Fernández definió el franquismo como un sistema "autoritario pero no totalitario", una afirmación que generó amplio rechazo en la comunidad académica y en la opinión pública.

Precisamente esa vinculación es la que hoy vuelve al primer plano. El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha defendido que la fundación incurre en apología del franquismo, vulnera el interés general y humilla a las víctimas de la dictadura, razones por las que ha pedido su disolución judicial. Además, ha anunciado la reclamación de miles de documentos del archivo de la fundación, al considerarlos de carácter público por derivar del ejercicio de funciones estatales de Franco.

La obra y el posicionamiento de Suárez Fernández resultan inseparables de este debate. El historiador defendió hasta el final una interpretación del franquismo que lo calificaba como autoritario, pero no totalitario, y minimizaba el alcance represivo del régimen. Para sus críticos, esa visión contribuyó a legitimar o blanquear la dictadura; para sus defensores, se trató de una lectura alternativa basada en fuentes primarias y en su concepción personal de la historia.

Más allá del debate historiográfico, Suárez Fernández asumió sin ambigüedades una posición ideológica conservadora y tradicionalista. Vinculado al Opus Dei y a asociaciones de exaltación del franquismo, defendió hasta el final de su vida la legitimidad histórica del régimen y la figura de Franco, lo que condicionó de forma decisiva la percepción de su legado.

Luis Suárez Fernández falleció en 2024, a los cien años, dejando tras de sí una obra extensa y una figura compleja. Para muchos historiadores, su contribución a la historia medieval española es indiscutible; para otros, su aproximación al pasado reciente representa un ejemplo de cómo la ideología puede influir en la interpretación histórica. Entre el rigor académico y la militancia memorialista, su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los debates más intensos de la historiografía española contemporánea.

Con la posible desaparición de la Fundación Franco, se cierra también una etapa de la memoria institucional del franquismo en España. En ese cierre simbólico, la figura de Luis Suárez Fernández emerge como un ejemplo de las tensiones entre historia y memoria, entre investigación académica y compromiso ideológico. Su legado, como el de la fundación a la que estuvo vinculado, sigue siendo objeto de una profunda y abierta disputa en la sociedad española contemporánea.

El historiador que reivindicó a España como la voz de la cultura romana en Europa, "el vehículo de transmisión de las raíces cristianas, el ser frontera con el Islam, el descubrimiento del derecho de gentes, ser uno de los primeros países de Europa que suprimió la servidumbre o la creación de las Cortes", merece ser recordado por su trayectoria -fue catedrático de las Universidades de Valladolid (1955-1973) y Autónoma de Madrid (1973-1989); dirigió la Escuela de Historia y Arqueología del CSIC en Roma; doctor Honoris causa por la Universidad de Lisboa; Gran Cruz de Isabel la Católica y Premio Nacional de Historia 2001- pero sobre todo por su magna obra como historiador.