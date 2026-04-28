La salud laboral, una cuestión que no se puede eludir

Representantes de los dos principales sindicatos en Asturias publican bajo estas líneas sendos artículos con motivo de la celebración, hoy, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ambos piden una mayor concienciación por parte de las administraciones para incrementar la vigilancia que ayude a detectar a tiempo posibles riesgos en el desempeño de labores. Coinciden en señalar que las muertes laborales continúan siendo una lacra para toda la sociedad

La salud laboral sigue siendo una deuda pendiente en Asturias, desde la Union General de Trabajadoras y Trabajadores seguimos denunciando que todo accidente laboral es evitable.

Es cierto que algunos indicadores han mejorado en los últimos meses, pero sería un error y una irresponsabilidad, conformarse con ello. Nuestra comunidad autónoma mantiene una estructura productiva donde sectores como la industria, la construcción o determinadas actividades con exposición a agentes peligrosos siguen teniendo un peso relevante. Y eso se traduce en riesgos reales, cotidianos y, en demasiadas ocasiones, evitables.

La siniestralidad laboral continúa presente. Los accidentes de trabajo no son hechos aislados ni inevitables, en gran medida, son la consecuencia de fallos organizativos en la prevención. Pero si hay un problema aún más grave es el que no se ve, las enfermedades de origen laboral siguen ocultas o directamente ignoradas, el actual Cuadro de Enfermedades Profesionales es del año 2006 y no contempla la nueva realidad laboral, dejando fuera varias enfermedades laborales como las derivadas de los riesgos psicosociales.

Asturias conoce bien esta realidad, las enfermedades derivadas del amianto siguen golpeando a trabajadores y trabajadoras años después de la exposición, a esto se suma el cáncer de origen laboral, cuya magnitud real está muy lejos de reflejarse en las estadísticas oficiales.

No podemos permitir que estas enfermedades se sigan tratando como contingencias comunes. No lo son. Son el resultado de condiciones de trabajo inadecuadas y de una prevención insuficiente. Y mientras no se reconozcan como tales, seguiremos fallando en lo más importante y prioritario, proteger la salud de las personas.

A esta situación se añaden los riesgos emergentes. La organización del trabajo está generando un impacto cada vez mayor en la salud mental. La presión, la sobrecarga, la falta de conciliación o la incertidumbre laboral están detrás de un aumento evidente de problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión. Sin embargo, seguimos sin reconocer estas dolencias como enfermedades derivadas del trabajo.

Esto no es casualidad. Es el resultado de un modelo preventivo que necesita una revisión profunda. No basta con cumplir formalmente la normativa; es necesario aplicarla con rigor, actualizarla y adaptarla a la realidad actual. Las evaluaciones de riesgos deben ser reales y eficaces, la vigilancia de la salud debe reforzarse y las administraciones deben asumir un papel más activo en el control y la inspección.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias reclamamos una actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento efectivo de las enfermedades profesionales y un refuerzo claro de los mecanismos de control. No se trata solo de mejorar cifras, se trata de salvar vidas y evitar sufrimiento.

Este 28 de abril no es solo un día de recuerdo, es un día de reivindicación. Hay personas y familias detrás de cada accidente laboral y de cada enfermedad profesional. Es necesario garantizar entornos de trabajo seguros y saludables para eliminar la “lacra” de la siniestrabilidad laboral.

Ir al trabajo no puede costar la vida.