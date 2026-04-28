Traición en la izquierda

El sábado se celebra el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quería llegar a los fastos regionales con el anuncio de que repetiría como rival de Díaz Ayuso en la carrera por la presidencia madrileña, encabezando de nuevo la candidatura de Más Madrid. Esa es la razón por la que este mismo fin de semana, y de forma sorpresiva, anunció su intención de concurrir a las primarias que el partido debe convocar para elegir candidato.

El runrún era intenso en los días previos, porque en el círculo de la ministra comenzaba a calar la sensación de que su principal rival en esas primarias, el coportavoz en la Asamblea y concejal en Móstoles Emilio Delgado, iba un paso por delante tras su acto junto a Gabriel Rufián en el Círculo de Bellas Artes el pasado febrero.

Delgado aprovechó la proyección mediática que le proporcionó aquella cita con su amigo Rufián -que el partido nunca respaldó- para alcanzar una notoriedad pública que ya venía cultivando con vídeos en redes sociales y una presencia casi constante en televisión. En apenas unos meses, Delgado se ha convertido en la némesis de Carlos H. Quero, el diputado de Vox procedente del populoso barrio de Tetuán que ha conseguido penetrar en el antiguo cinturón rojo de la capital con su campaña "Madrid sur, ¡En pie!", centrando su discurso en el problema de la vivienda y en un ataque sin cuartel a Ayuso: "Ofrece deducciones fiscales a multimillonarios extranjeros y niega la vivienda a los españoles".

El protagonismo de Delgado había encendido las alarmas en el entorno de la ministra, integrado por las portavoces en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y en la Asamblea, Manuela Bergerot, especialmente tras la aparición de un sector crítico en la formación que demanda más democracia interna. De hecho, García y Delgado protagonizaron este lunes un choque en directo en televisión a cuenta de quién debe poder votar en las primarias, que serán a cara de perro. A Delgado no le perdonan la "traición" del acto con Rufián.