Este cohete es una filfa

.¿La economía y el empleo van como un cohete? El motor económico actual de España es menos talento, más población, más empleo público, más burocracia, más Salario Mínimo Vital, más pobreza y adición feroz al déficit (setenta y ocho mil millones al año). Con un sistema de producción fallido en el que para crear un euro se gasta dos de dinero público. El dato gubernamental de los "veintidós millones de afiliados" está tergiversado, pues no considera el empleo neto y suma como afiliados al pluriempleo, becarios, parados y a los fijos discontinuos. El que va en un cohete supersónico es Irlanda que, con infraestructuras económicas favorables a la producción, crece el 83% de su PIB real desde 2019, frente a España, que, con diez veces más de habitantes, ha crecido un minúsculo 0,5%. ¿A dónde van realmente nuestros impuestos?

La recaudación de este año supera los trescientos veinticinco mil millones de euros, dinero que procede de tres grandes impuestos: el IRPF (que ha crecido cuatro veces más que el PIB), al IVA (asociado al consumo) y el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas. Este dinero recaudado impositivamente se destina en un 41% a las pensiones, y a sanidad y educación se destina un total del 24%. España mantiene la deuda pública muy por encima del cien por cien de su PIB, lo que supone un coste en intereses de unos 40 mil millones al año. Factura a la que tenemos que añadir el mantener el Estado (Gobierno, ministros, funcionarios, empresas participadas...): 80 mil millones al año. Además de otros 30 mil millones de coste para el Estado español que repercute la inmigración según el reciente informe de NEOS, mientas no hay dinero en medicamentos de españoles para frenar el avance del Alzheimer, por ejemplo. Si todo este gasto nos parece poco, tenemos otros 4,5 mil millones a cooperación internacional -sin aparente monitorización- destinados a países como Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Brasil o Uruguay.

¿Porqué los salarios son tan bajos en España? En primer lugar, debido a que las bases no se han deflactado desde la pandemia, por lo que la carga fiscal sobre el empleo crece más que los salarios. Alguien que cobraba, por ejemplo, veinte mil euros en el año 2018 y ahora cobra veinte seis mil euros por el ajuste de la inflación, esa persona no cobra más dinero, pues entonces pagaba impuestos por veinte mil euros y ahora paga impuestos por veintiséis mil euros, con lo que el salario neto no ha aumentado, más bien ha disminuido en "poder adquisitivo". La segunda razón del estancamiento de los salarios en España se debe al aumento del sector servicios con salarios de baja remuneración, frente a las retribuciones del área industrial y tecnológico de más valor añadido. Y la tercera razón es debida a la dramática huida de inversión extrajera que fulmina el empleo de calidad. ¿Qué está pasando que desaparece la inversión extranjera? España atraía del exterior unos sesenta mil millones al año. Este último año disminuyó un sesenta por cien respecto al año anterior que ya había disminuido otro cincuenta por cien.

Esto pasa por la falta de credibilidad y la falta de independencia judicial. Los casos de corrupción que salen en la prensa exterior y los numerosos laudos internacionales que no se pagan, están destrozando la marca España. ¿Tenemos un escudo social potente? El escudo social es una filfa. Según Eurostat, el "gasto público dedicado a los hogares" (sanidad, educación, servicios sociales) que dedica Europa de media es de 4.250 euros, mientras, España dedica 3.200 euros ocupando la posición doce, por detrás de Meloni y a la altura de Eslovenia. Es decir, España (economía número cuatro de la UE), está en la posición doce en escudo social, con claros visos de que colapse por la regularización masiva descontrolada. El dinero es escaso y la prioridad actual es para personas extranjeras "vulnerables", por lo que se quedan fuera muchas personas humildes necesitadas españolas.