Opinión
Estrecheces de Ormuz
Antes de que el infarto (etimológicamente: no harto, no repleto) de Ormuz llegue a las terminales de la economía y la deje sin riego, hasta acabar poniendo en peligro tejidos y órganos, la calle se ha dado por aludida y empezado a tomar medidas para que la crisis no la pille con las manos en la masa: la monetaria, la laboral, la de la mezcla de materiales que día a día construye la economía. Cuando al encargar una obrita de andar por casa, comprar o vender algo, promover un pequeño negocio o pedir un aval en una oficina periférica ya te hablan de Ormuz para justificar el estrechamiento, mal asunto. Cuando, descontando el futuro por si acaso, te hablan del maldito Estrecho en la tienda del barrio sin venir a cuento (pues aún no ha llegado de veras a los precios) mal asunto. El síndrome de Ormuz en su fase mental realimenta el principio de infarto y puede bastar para provocarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre