Opinión | En corto y por derecho
Las turbulencias del viaje a México, a la llegada
El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la treintena de dirigentes políticos y empresariales que le acompañaron en su viaje institucional a México entre el 20 y el 27 de abril tuvieron que sobrevolar el Atlántico durante diez horas en el viaje de ida y otras diez horas en el de vuelta. Tiempo de sobra para charlar, descansar, leer LA NUEVA ESPAÑA o ver alguna película (quizá "El instante más oscuro", que refleja los momentos más desafiantes de la trayectoria de Churchill, figura muy admirada por el presidente asturiano).
No obstante, no ha sido en el aire donde Barbón ha sufrido las mayores turbulencias en su periplo mexicano. Las sacudidas se han producido ya en Asturias, a su regreso. La oposición ha desenfundado todo el arsenal que acumulaba mientras el presidente estaba de misiones (comerciales) en las Américas. Un arsenal centrado en la tragedia de la mina de Cerredo y, especialmente, en el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria que ha determinado responsabilidades políticas en la gestión política del servicio de Minería, en el contexto del accidente que causó el pasado 31 de marzo de 2025 la muerte de cinco mineros y heridas a otros cuatro.
PP, Vox y Foro sostienen que, más que buscar inversiones y contactar con los emigrados, Barbón ha invertido su semana mexicana en emigrar de la polémica en torno al accidente minero. El presidente ha acusado a sus oponentes de hacer política de bajo vuelo y buscar sacar rédito político de la desgracia. Incluso se ha defendido (en las redes sociales, cómo no) de que sus ocho días de viaje han sido inferiores a los diez que acaba de anunciar la presidenta madrileña del PP Isabel Díaz Ayuso, también en México. Quizá la dirigente madrileña se excuse con que ella irá a recoger la Medalla de la Libertad de Aguascalientes. Muy distinto del jarro de agua fría con que la Junta ha recibido a Barbón.
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