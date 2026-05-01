Existe una figura que atraviesa la historia del delito con la misma constancia que la sombra sigue al cuerpo. Es la del arrepentido. No el arrepentido moral, que implicaría una enmienda íntima y sincera, sino el estratégico que mide sus palabras en función del beneficio que pueda obtener. La justicia lo sabe, lo ha utilizado siempre y lo seguirá utilizando porque, en determinados contextos, es la única llave capaz de abrir puertas cerradas a cal y canto. Italia lo entendió bien cuando los pentiti comenzaron a deshilachar las tramas de la mafia. No lo hicieron por una súbita conversión ética, sino por simple cálculo. Sin embargo, su palabra —interesada, parcial, a veces contaminada— permitió iluminar estructuras que de otro modo habrían permanecido intactas.

En nuestro entorno, la figura se repite con matices reconocibles. Quien hoy habla no lo hace necesariamente porque haya descubierto el peso de su culpa, sino porque se ha percatado del valor de su información y decide cantar. El intercambio es evidente; consiste en relato a cambio de indulgencia. Y en ese momento surge la incomodidad pública. ¿Importa más la intención del que habla o la veracidad de lo que cuenta? Muchos se apresuran a desacreditar al arrepentido por definición, como si el interés propio invalidara automáticamente el contenido. Pero el foco quizá deba situarse en otro lugar. No en por qué habla, sino en qué parte de lo dicho resiste la prueba de los hechos. Porque el problema no es que alguien busque salvarse, sino que, en su intento, describa con precisión un sistema que otros preferirían mantener en la penumbra. Lo desasosegante no es que hablen, unos y otros, acusadores y acusados, es la naturalidad con la que algunos parecen haber habitado esas prácticas. Como si todo formara parte de un engranaje asumido, como si la anomalía no fuera el delito, sino la mirada crítica de quien aún se sorprende.