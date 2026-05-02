Opinión | En corto y por derecho
El pasado "minero" del presidente de la Diputación de Zamora
Orgulloso presumió esta semana en Oviedo de su vinculación con Asturias el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. El dirigente popular visitó el Club LA NUEVA ESPAÑA para presentar la feria de quesos Fromago, que tendrá lugar a finales de septiembre en la capital zamorana. En su intervención se mostró contento por organizar tal acto en Asturias, un tierra a la que le unen vínculos personales, desveló.
Resulta que Faúndez, que es también alcalde de Trabazos por el PP, tiene pasado "minero". Y es que se crió durante unos años, de niño, en el poblado de Mina La Camocha de Gijón, donde su padre ejerció de maestro. "Yo era muy pequeño, pero iba con él alguna vez a clase", explicó el dirigente, zamorano de pura cepa pero que nació en 1965 Bonn (Alemania), donde sus padres habían emigrado.
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