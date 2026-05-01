Vivienda y "flexliving"

Los españoles cultos leen mucho a los americanos, siempre que sean del norte y escriban en inglés, la lengua do anida lo que de bueno hay en la épica y en la lírica, en lo dramático y en lo distópico.

Quien no es capaz de citar un autor en inglés en una cena creativa y sostenible es una piltrafa social, un besugo, un cachivache sin remedio, el mejor ejemplo del hortera empedernido.

Me encuentro bien a gusto entre tales besugos - o merluzos - practicando un tipo de escritura mediocre y presuntuosa, irónica y burlona, la mía es una pluma de transeúnte, que alguna vez desata una sonrisa insegura y azarada. Pero que hace un corte de mangas al lechuguino convencional.

He bebido en el pozo inextinguible de los humoristas españoles del 27, malabaristas de una comicidad llena de ganchos en los que colgar a los cínicos y a los corruptos.

Unos creadores que, además, ofrecen soluciones a los problemas eternos de la convivencia. Mihura, en "Maribel y la extraña familia", saca a escena a doña Paula y a doña Matilde que están en un salón hablando de sus cosas y, junto a ellas, una pareja que, en un momento determinado, se levanta y se despide, no sin antes recibir de doña Paula un billete de cien pesetas.

- ¿Quiénes son? pregunta doña Matilde a doña Paula.

- No lo sé, yo les pago para que vengan de visita dos veces por semana. Te da mejor resultado que las visitas de verdad, que no hay quien las aguante y que te cuentan que les duele aquí o allá. Estos vienen y durante una hora puedes contarles tus problemas sin que ellos se permitan contarte los suyos, que te importan un pimiento.

¿No es este un remedio ingenioso que pone fin a la pesadez de las visitas que te cuentan las ventajas del "running" y del "croosFit" practicado en ayunas?

Parecido es el ejemplo de la vivienda que pinta José López Rubio en la comedia "Celos del aire", donde unos señores mayores jubilados comparten su salón con unos desconocidos:

- La condición es que nos ignoramos mutuamente, que nos neguemos los unos a los otros, decidimos no vernos ni oírnos. Somos recíprocamente invisibles. Es como si hubiéramos alquilado una casa vacía.

- ¿Y ha funcionado?

- El acuerdo se ha cumplido fielmente por ambas partes.

Estos recuerdos teatrales me vinieron a la cabeza cuando he leído estos pasados días en los periódicos anuncios de viviendas que están en venta "con okupas dentro".

Quien compra una casa que ya tiene un okupa puede organizar la convivencia con él, a lo López Rubio, en mutua y recíproca ignorancia. Conscientes cada uno de sus derechos y obligaciones, tal como están inscritos en el manual de la lucha de clases.

Pero también puede contratar okupas por un rato y pagarles a tanto la hora. Tiene la ventaja de que permite colgar un cartel ahuyentador que proclame "Casa okupada. No molesten".

Hasta aquí, las modalidades más tradicionales en punto a usos del espacio.

Pero es que la modernidad moderna ofrece otras, todas en inglés naturalmente.

Por ejemplo, el "coliving con zonas de coworking". Atrevida alternativa a las maneras antiguas porque está pensada para nómadas digitales que quieren socializar.

O el "flexliving" o el "cohousing", ofertas con modalidad "Premium" para comisionistas en nómina del Ministerio de Accidentes Ferroviarios.

Todas ellas brindan el atractivo de avivar la convivencia intergeneracional.

Dicho lo cual, y ya que hablamos de teatro y se me ha acabado el discurso, hago mutis por el foro.