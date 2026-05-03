Cerredo: el dolor inmenso de cinco familias

Hay dolores que no caben en el luto entintado de un titular. Dolores que no tienen rostro porque quedaron anclados en la última mirada, en el último abrazo antes de partir y acometer un día más la bocamina. Pero esos dolores existen y supuran. Y cuando hablan, lo hacen con el desgarro de una sola herida abierta.

En Cerredo no murieron solo cinco hombres. Murieron despedidas que nunca llegaron. Murió una llamada que nadie hizo. Murió la certeza de que, pase lo que pase, alguien estará al otro lado para contarte la verdad. En su lugar hubo silencio, confusión, hospitales recorridos con el alma en vilo… hasta que la verdad llegó sin palabras, escrita en la mirada de otro.

Así sobrevino lo insoportable: una madre reconociendo a su hijo por las manos. Una limpia, otra negra de carbón. Sin un adiós. Sin un beso. ¿Cómo se vive con esa carga? ¿Cómo se puede respirar cuando el último gesto de amor te fue negado?

Ha pasado más de un año y el ruido se fue apagando. Solo queda el eco de las promesas vacías y una realidad tan dañina como la ausencia: pensiones que no llegan, derechos que dependen de un papel, años de lucha judicial por delante. Como si la vida de los sepultados se abriera en canal en un expediente.

La voz de esas familias, apagada hasta ayer, se vuelve hoy necesaria, como un aldabonazo ante el olvido que acecha. Porque no piden lástima: exigen memoria. Que no se apague su nombre, que no se borre su historia. Y que se haga justicia.