Opinión | En corto y por derecho
FADE y CC OO: cuestión de clase, que no de clases
Ante todo, las formas. Una cosa no quita la otra. Es la lección que dieron Unai Sordo y Alberto Fernández, ante un sorprendido –todo hay que decirlo– José Manuel Zapico– hace unas semanas en Oviedo. Lo cierto es que el gesto vino de Fernández, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y lo secundó encantado Sordo, secretario general de CC OO en España.
A Zapico, su homólogo en Asturias, no le quedó otra que asistir a la curiosa escena no sin cierta sorpresa, normal por otra parte. Porque lo que no se esperaba el asturiano es que Fernández se plantase en la sede de CC OO en Oviedo, que es vecina de la de FADE, a saludar a Sordo. Hasta ahí podría parecer normal, pero es que hacía solo unos minutos que los sindicalistas se habían concentrado ante las oficinas de los empresarios para reclamar esas cosas habituales: salarios justos, jornadas laborales asumibles, acceso a la vivienda, etc.
Cuando Fernández se enteró de que Sordo estaba por allí no dudó en acercarse a verle y con humor le reprochó no haber entrado a saludarle ya que justo había estado en la puerta... Ejem
Resulta que empresario y sindicalista se conocen del Consejo Económico y Social, y el primero no quería dejar la oportunidad de saludar al líder de CC OO de visita en el Principado. Lo dicho: una cosa no quita la otra. Fue cuestión de clase, que no de clases.
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