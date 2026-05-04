Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: La casa vacía
El Día de la Madre
-¡Qué fotos tan guapes, eh!
-Sí. Debe de ser el filtro esi que ponen pa que nun se note la vida.
-¡Un día preciosu, muyer!
-Sí, ho. Nun paré.
-Nin yo. Si te digo la verdá…
-Fice la comida, puse la mesa, fregué los cacharros… y depués sentáronme pa faceme la foto.
-Pos a mi grabáronme en vídeo. ¿Ves?
-Meca, ye verdá: "Gracies por alcordavos de mí". ¡Qué guapa salisti!
-Sí, fía, sí. ¡Trés veces tuve que repetir pa que se viera bien la tarta!
-¿Y la tarta taba buena, ho?
-Nin la probé. Depués lleváronla casi entera.
-Pa que non engordes, muyer.
-Sí, ho…
-"La meyor madre del mundu". ¡Cómo presta, eh!
-¡Home, calla! ¡Qué guapos táis equí, toos riendo abrazaos!
-Yá. Y eso que nun se hablen ente ellos desde Navidá.
-¡Cientu trenta y tres "Me gusta"! ¡Lo petasteis, Mariluz! ¿Y esta otra?
-¡Uy, esa mereció la pena repitila trés veces!
-¿Trés?
-Na primera, el mi fíu taba dando voces. Na segunda la mi fía taba llorando. Na tercera yá taben los dos fingiendo bien. Son munchos años siendo familia…
-Yá, yá. Vese que táis bien entrenaos. ¿Y esti brindis? ¡Qué guapu!
-Sí, ho. Duró más el brindis que la conversación.
-El casu ye que la foto quedó de cine. Y con esa música… pónseme la carne de gallina...
-Yá, eh. Yo de noche emocioneme. "Qué día tan guapu", pensé.
-¿A que sí, eh?
-Y depués recordé qu’acabé recogiendo sola.
-¿Viste los comentarios? "Qué suerte tienes", "Qué envidia", "Qué familia más unida".
-Eso lo puso una prima que nun veo dende l’entierru de mi madre. Y el mi fíu escribió: "No sé qué haría sin ti".
-Probe…
-Lo mismo que tol añu, no te fastidia. Que nunca s’acuerda de venir a veme.
-¡Meca! Equí tas tú colos nietinos. Qué guapos, qué formalinos.
-Sí. Eso fue antes que’l pequeñu tirára-y el zumo al mayor. ¡Nun se puén ver!
-Vaya, ho.
-Y el padre detrás diciendo "Venga, rápido, que tengo prisa". Y yo en medio sirviendo la sopa, como si fuera camarera.
-Bah, boba, ye un día tan señaláu.. Mira qué cares, qué sonrises, qué…
-...Qué paripé.
-¿Por qué, ho?
-Menos mal que ye una vez al añu, como les feries.
-Bah, muyer…
-Ye lo que hai, fía. Vienen, monten el telar, faen el retratu… ¡Y hasta l’añu que vien, si Dios quier y llegamos allá!
-Nosotres aquí tamos, guardando la plaza. Pero ellos…
-Déjennos el móvil llenu de vídeos y fotos…
-Sí. El móvil llenu… Y la casa vacía.
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