Opinión
De Xixón: Bones y males noticies
Una bona noticia. Confírmase: la Universidá Europea va instalase en Xixón. Nel cursu 2027-2028 entama con Medicina, Odontoloxía, Psicoloxía y Farmacia. Al añu siguiente planeen añadir Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. Sobre lo que supón la inversión, los puestos de trabayu, los empleos y los estudiantes que, talántase, van usar les sos aules, tienen ustedes información abondo.
Bona noticia, digo, porque -al marxe los empleos- va haber más opciones pa los ciudadanos. Nun se m’escapa que determinada xente ta a la escontra por dos razones, una, vamos dicir, prexuiciosa -ideolóxica, dirán-, porque ye un centru priváu (¡vade retro!); otra, y esta parezme más d’atender, pola competencia que-y pue facer a la universidá pública. Tocántenes a esto, solo hai que retrucar con una cosa: abonda con caltener l’atención a la pública y la so financiación. Dempués, cada ciudadanu decidirá lo que quiera o pueda.
N’otru ámbitu, ando mui esmolecíu polo de los accesos a El Musel. Lleva tiempu abierta una campaña pa tratar d’evitar que los camiones pal serviciu del puertu circulen pol únicu puntu per onde pueden facelo. En parte abultaes, entiendo les razones de los vecinos; menos, les de les fuerces polítiques -si nun pensamos na pura demagoxa-. Nesi sen tengo que destacar les argumentaciones constantes, nesti diariu, d’Ignacio GarcÍa-Arango Cienfuegos-Jovellanos y Avelino Acero Díaz en favor del puertu, les sos comunicaciones y el so empléu.
En 2022 abrióse una nueva ITV en Granda. En 2024 yá se ficieren reparaciones, que nun fueren abondo. Agora, en 2026, suspéndese’l serviciu, pa igües nueves. ¿Si picamos a la puerta respuende daquién?
Plan pa construir viviendes sociales en Xove. Gobiernu y Ayuntamientu: "Que tan vaina yes tu como yo, que yo como tu, que semos los dos". Paralizáu dende 2008. Y agora los vecinos: "Non más de cuatro altures, nin torres nin edificios apelotonaos…".
Queremos viviendes sociales, cases barates, munches y…, ¡pero ai amiguín!: non na mio quintana.
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