La chulería estratégica tiene un precio

Paula Álvarez Tamés es secretaria del Consejo de Españoles Residentes en el Extranjero del Consulado de Nueva York

Como española residente en Estados Unidos, veo con creciente preocupación cómo la política internacional se ha vuelto un tablero donde la retórica interna puede chocar con realidades tangibles. España, como otros países europeos, ha disfrutado durante años de un margen de maniobra amplio dentro de la OTAN, proyectando independencia y autonomía. Pero la administración estadounidense actual, encabezada por Donald Trump, está dejando claro que incluso los aliados históricos tienen límites.

Trump no está bromeando. Las conversaciones sobre condicionar bases, cuestionar la utilidad de la OTAN y replantear compromisos son parte de un discurso que, aunque electoral, tiene consecuencias estratégicas. No se trata de un espectáculo mediático; se trata de recalibrar lo que Estados Unidos considera justo y necesario para mantener su seguridad y la de sus aliados. Y en ese recalibramiento, España ya no puede asumir que la complacencia estadounidense será eterna.

La política española ha cultivado durante mucho tiempo un estilo cómodo: criticar decisiones estadounidenses, marcar perfil propio y reivindicar autonomía, mientras se espera que el paraguas de seguridad permanezca intacto. Esa postura, aunque eficaz para la tribuna interna, no se traduce en credibilidad internacional. La política exterior funciona sobre compromisos tangibles, reciprocidad y gestión activa de las relaciones. Ignorar este principio es jugar con fuego.

Hay un contraste evidente: España aplica la diplomacia con prudencia frente a conflictos complejos como Irán, pero rara vez ha mostrado la misma diligencia frente a Washington. Se emiten declaraciones de independencia, se busca la imagen de autonomía, pero sin convertirla en acciones concretas que fortalezcan la confianza de un aliado crucial. Ese tipo de chulería estratégica puede ser entretenida en debates internos, pero en la arena internacional tiene consecuencias reales.

La lección es clara: la OTAN no es un club de buenas intenciones, sino una alianza basada en compromisos compartidos. España puede reclamar autonomía y protagonismo, pero solo si combina esas reivindicaciones con inversiones reales, coordinación operativa y cumplimiento tangible de compromisos. La política interna y la diplomacia externa no son mundos separados; proyectar fuerza sin sustento material es arriesgado.

Trump ha demostrado que actúa en consonancia con su narrativa, que mezcla intereses internos con decisiones estratégicas. Lo que antes se percibía como exageración retórica ahora se traduce en riesgo tangible para países que creen poder jugar sin pagar un precio. La realidad es que todos los actores internacionales tienen límites. Y España, por más que intente proyectar independencia, no puede ignorar que la protección estadounidense ya no es incuestionable.

La chulería puede ganar votos, pero la credibilidad construye seguridad. España tiene capacidad para ser un aliado fuerte y respetado, pero necesita dejar atrás la comodidad de las palabras y demostrar con hechos que su autonomía es sólida y confiable. Porque en política exterior, jugar con fuego nunca sale gratis.