De Patti Smith a Leonor de Borbón

"Le prometo a la princesa Leonor que trabajaré más duro que nunca para honrar este reconocimiento". Toda una declaración de intenciones, que demuestra también un profundo reconocimiento, lo que expresa Patti Smith.

La recientemente galardonada con el premio "Princesa de Asturias" de las Artes lanzó este mensaje a la heredera de la Corona en una entrevista con el diario "El Mundo". Un mensaje que, dijo, le envía con mucho cariño a la Princesa, que algún día reinará en España, un país al que Smith se siente muy unida y para el que no ahorra en elogios.

Dice que los españoles siempre la han tratado muy bien. Y eso lo sabe bien ella después de actuar en diversos lugares y también haber elegido algún rincón patrio para descansar. Casualidades o no, resulta que uno de esos lugares en los que la artista estadounidense ha pasado unos días de vacaciones es Ribadesella, concejo donde residió hasta su fallecimiento en 2021 la bisabuela por parte de madre de Leonor, Menchu Álvarez del Valle.

La considerada madrina del punk se alojó en 2019 en el hotel Villa del Rosario y no evitó firmar autógrafos ni fotografiarse con todo aquel que se lo pidió de forma amable. Quién sabe si el próximo octubre, cuando regrese a Asturias, no aprovechará también Smith para cogerse unos días de descanso por esta tierra "verde" que tanto le llamó entonces la atención. Que lo disfrute.