Opinión
Teocracias
Otra monja agredida en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Por un ultranacionalista judío. Fanáticos que ejercen de punta de lanza de un sionismo teocrático, cada vez más presente e influyente en el Gobierno de Benjamin Netanyahu "Bibi". Tipejos como muchos de los que se instalan en Cisjordania dispuestos a echar de allí a cualquier vecino árabe. En nombre de Jahve, como pueblo elegido. Armados hasta la kipá, con patente de corso, protegidos por el Ejército, barriendo de Judea y Samaria a todo aquel que encuentran a su paso.
Bibi guardó silencio. El Gobierno que preside se pronunció en X, condenó escuetamente la salvaje agresión y reivindicó la liberta religiosa. El mismo Gobierno que prohibió entrar al Santo Sepulcro al Patriarca Latino. Luego rectificó, claro. Como condenó sin aspavientos la salvajada contra la monja, agredida por la espalda y luego pateada en el suelo.
Las agresiones e incluso los asesinatos de árabes en Cisjordania por parte de los colonos suelen acabar en nada. O peor, ensañándose administrativa o judicialmente contra las víctimas y sus familias. Como también ocurre en Israel con los abusos que comete cualquiera que se proclama hijo del Pueblo Elegido contra cualquier otro ser humano.
Y ahí radica el verdadero problema. La tolerancia del Gobierno ante la violencia que despliegan sus ciudadanos más fanatizados. Cuando no la protección ante sus desmanes. Evidentemente no son todos. Pero sí un número creciente, amparados por una sociedad israelí cada vez más derechizada y más cercana a las tesis ultras.
Jerusalén está a un tiro de piedra de Belén. O a 30 minutos de la mayor ciudad árabe de Cisjordania, Hebrón. Poblaciones asediadas por asentamientos judíos, que no dejan de expandirse y crecer gracias a las facilidades que se da a cualquier fanático de cualquier lugar del mundo -mayormente estadounidenses- para establecerse donde le plazca, con el mandato divino de limpiar el paisaje de cualquier atisbo árabe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía