La trastienda del mundo

Cada bomba que cae, cada misil lanzado o las bajas, todo lo que ocurre en el frente de batalla en la guerra de Irán está contado de manera exhaustiva. Incluso nos llega que los que pagan las principales consecuencias están siempre a un mismo lado del conflicto. Por eso Donald Trump no entiende que el canciller alemán Merz haya dicho que EE UU está perdiendo la guerra. Quiere ganar la narrativa y por eso cuenta como victoria cada nuevo ataque al país de los ayatolás. Pero en la trastienda, esas declaraciones han llevado al "castigo" de retirar miles de soldados de las bases americanas en Alemania. Como todas las decisiones de Trump una reacción primaria, que tiene más de párvulo que de estadista, pero que deja a Europa como uno de los múltiples frentes donde, aunque no caigan misiles, se está jugando la batalla.

Esta guerra tiene muchos frentes abiertos que a veces obviamos. Para empezar el económico. El gasto de la Casa Blanca supera los 25.000 millones de dólares que salen de las arcas públicas, a cambio sus empresas de armamento han vendido a los países del golfo e Israel, con carácter de urgencia y sin aprobación del congreso casi 10.000 millones. Pagan ciudadanos y ganan las grandes corporaciones. Con el petróleo por las nubes y la inflación en ascenso, la guerra la estamos pagando todos.

Con la producción de energía estancada en Ormuz, la economía sufrirá mucho tiempo, pero los efectos geopolíticos pueden ser aún mayores. Al margen de un Irán más autoritario, el movimiento más destacado ha sido la salida abrupta de los Emiratos Árabes de la OPEP, la organización que controla la producción y el precio global del petróleo. La decisión tiene trascendencia por lo que significa de ruptura entre países árabes. Castigados por los drones iraníes y enfrentados con Arabia Saudí, los Emiratos quieren producir al máximo en cuanto se abra el estrecho. Pero la decisión va más allá del dinero, genera otra grieta profunda en un Oriente Medio que se desgarra. La trastienda de este conflicto se rompe y eso sin duda nos afecta a todos.