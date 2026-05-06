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Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Hechos que hablan por sí solos

Desde un punto de vista puramente descriptivo solo un país del grupo de democracias "clásicas" de Occidente (pongamos de medio siglo para acá), está, en opinión casi unánime de los analistas, en riesgo de dejar de serlo, y ese país es USA. Desde un punto solo descriptivo los dos únicos líderes políticos españoles de primer nivel que han mostrado un apoyo acrítico y pleno a Trump, incluidas las horrendas tropelías bélicas perpetradas con su cobertura o de forma directa, son Santiago Abascal e Isabel Diaz Ayuso. Son, por tanto, dicho sin ambages pero sin abandonar el registro descriptivo, los peones en España del líder mundial que está poniendo en riesgo la democracia en su gran país y no pierde ocasión de intentar replicar el mismo proceso en distintos países de la Unión Europea. A partir de esos hechos valore cada uno la campaña que desarrolla en México Díaz Ayuso y califique su perfil.

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