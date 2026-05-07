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Opinión | En corto y por derecho

Arturo Román

Déjà vu

Recorren las televisiones y las tertulias las palabras de Fernando Simón sobre el brote de hantavirus en el crucero que ya ha puesto rumbo a Canarias. "No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto", ha repetido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y lo que ha brotado es una pandemia de memes, entre el humor y la psicosis, recordando sus similares palabras cuando llegó el covid. Todos sabemos lo que pasó después... Pero, con todo, confiemos en los expertos y las autoridades sanitarias. Y que todo se quede en un simple "déjà vu" verbal.

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