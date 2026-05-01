Opinión
El juicio
Son en realidad varios juicios los que irán llegando, como olas de un temporal, a golpear las ya mermadas defensas del PSOE, pues de forma directa afectan a un triángulo (Koldo, Ábalos, Cerdán) que ha tenido funciones relevantes, cada uno en su papel, en el partido y el actual Gobierno. Difícil de calibrar si la erosión afectará al núcleo electoral de resistencia (en torno a un 25 %) o solo a la aureola de adherentes, pero tendrá un coste político indudable, pues la corrupción -sea cual sea su alcance- resulta patente, por lo que cuando menos han fallado estrepitosamente los controles. Dicho lo cual, y ahora respecto del juicio visto para sentencia, el Tribunal tiene delante un tema peliagudo, que no es tanto la cuantía del "premio" del imputado colaborador (Aldama) como la credibilidad de una declaración incentivada de ese modo, en todo cuanto no esté avalado por otras pruebas sólidas.
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