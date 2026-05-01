Opinión
¿Objetivo cumplido?
Si el propósito real del viaje a México de Isabel Díaz Ayuso era envenenar las relaciones entre España y ese país, boicoteando una "reconciliación" apenas iniciada, es posible que lo haya conseguido, pues tendrá asegurado su coro local (¡Madrid!) tras presentarse ella misma como víctima de un boicot. No se viaja a un país soberano con una conciencia nacional tan arraigada como México insultándolo antes del viaje y volviendo a insultarlo nada más llegar. No se hace patria (española) zancadilleando una política de Estado, encabezada por su más alta Magistratura, dirigida a recomponer los vínculos de la llamada "madre patria" con uno de sus hijos más poderosos. No se hace Estado (español) jugando desde una autonomía papeles que la Constitución reserva al Estado. ¿No se reprochaban esas suplantaciones a Catalunya o Euskadi?. Tanta ignorancia, tanta desfachatez, no deberían tener barra libre.
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