La ciencia en un tuit: Autoorganización de tumores

La extraordinaria sincronización que muestran enjambres de insectos, bancos de peces y bandadas de aves despierta un enorme interés, incluso dentro de la comunidad científica. Lo más sorprendente es que estos colectivos funcionan sin la presencia de un líder que dirija sus movimientos, un comportamiento denominado autoorganización. Gracias a este mecanismo, cada individuo obtiene ventajas derivadas de pertenecer al grupo, como ocurre en la protección frente a posibles depredadores.

Recientemente, un equipo de científicos ha corroborado que ciertos tumores cerebrales se expanden siguiendo también dinámicas de autoorganización, lo que favorece su crecimiento y dispersión. Comprender los principios que rigen este comportamiento en las células cancerígenas podría abrir nuevas vías para diseñar tratamientos oncológicos más efectivos.