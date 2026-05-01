Opinión
Romeo y Julina
La proximidad del eclipse dispara los planes románticos con vistas al cielo
–Imagínate, Julia…
–¿El qué, ho?
–El cielo oscuro, el silenciu, la luna tapando’l sol, Y tu y yo…
–¿Tu y yo?
–Sí, juntinos, nel to balcón…
–¿Cómo ye, ho?
–El to balcón, Julina, ta bendecíu polos astros, ¡tienes vistes al oeste!
–¡Ay, Romeo…!
–¿Nun te das cuenta? ¡El eclipse ye una señal!
–Dasme mieu.
–¿Por qué? ¿Porque soi un románticu?
–Tienes cara d’ensayar esto delantre del espejo.
–Llevo tantos años intentando que me faigas casu. Y tu: "ya veremos", "otru día", "tengo Pilates"…
–Les separaciones son jodíes, Romeo, pero tienes que pasar el duelu.
–Llevantemos ente los dos un templu del amor, Julina.
–Sí, ho…
–Como’l balcón de Verona, pero equí en Valliniello.
–Asúmelo d’una vez, coño. ¡Conchita marchó con otru! Pero deja de dar la vara a les vecines. ¡Tas obsesionáu!
–¿Qué ye’l sol sin la luna, Julina?
–¿Perdón?
–Dos cuerpos destinaos, pasen años separaos… pero un instante… solo un instante… se alinean perfectamente…
–¿Ves? Viense un fenómenu astronómicu y pienses "igual follo".
–El to balcón, Julina, ye’l meyor puntu d’observación.
–Pos igual lo arriendo, fíjate lo que te digo.
–Desde la mi ventana nun veo nada. El "Maymas", pero poco más.
–Vete a dar un paseín, anda, que quedó bona tarde.
–¿Puedo ser el satélite natural del to sistema?
–¡Mecagonsós! ¿Agora yes poeta, ho?
–Los páxaros callen. Baja la temperatura. La luz desaparez lentamente…
–¡Que falten trés meses pal eclipse, pesáu!
–Cuento los díes pa que se apague’l sol, Julina. Durante un minutu y cuarenta y ocho segundos, tu y yo nel balcón…
–¡Sí, ho! ¡Tas guapu! Aquí te pillo, aquí te mato.
–Hagámoslo agora, Julina.
–¿El qué, Romeo?
–Un simulacro. Tengo gafas homologadas.
–Lo que tienes ye muncha labia.
–Nun sabía cómo declarame y vino la luna a echar un gabitu.
–Córtate un poco, Romeo, que yes la risión de too el barrio.
–L’universu manda señales, Julina, el eclipse unirá nuestros destinos.
–Non te flipes, guapín, en serio te lo digo.
–¡Oh, Julina! ¡Qué privilegiado balcón al oeste posees!
–Y non empieces a falar raro, que llamo a los municipales.
–La luna va cubrir el sol y tu y yo…
–¡Qué labia tienes, castrón! n
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